نيكول سابا تشعل رأس السنة بإطلالة ملكية (صور)

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة ملكية خلال إحيائها لأضخم سهرات رأس السنة التي حملت لافتة كامل العدد قبل الحفل بأسبوع، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.





حضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنية "حفضل أحلم" ضجت القاعة بهتافات الإعجاب، بعدها حرصت نيكول على تحية الجمهور، وتمنت لهم عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة.





وتعتبر نيكول سابا، واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات التي تهتم بأناقتها، حيث خطف اللوك "الملكي" الذي ظهرت به في أولى دقائق عام ٢٠٢٠ أنظار الجميع، وهو من بيت أزياء "Boutique designed couture" العالمي.



