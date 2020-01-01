حفل ضخم لعاصى الحلانى بصحبة نجله (صور)

أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠ بفندق كونكورد السلام.



وبدأ "عاصي" بغناء "أضحكي"، و"مملكة الحب"، و"الوطن"، و"شو بخاف"، و"يمكن".



جدير بالذكر، أن الحفل من تنظيم سيد فتوح، واختتم عاصى الحفل بصحبة نجله شريف الذي تألق بأغنية "يا طيور بالعالي"، ومجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة، وسط حضور كبيرة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.



يذكر أن الحفل حضره عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردد عدد كبير من الأغنيات، فيما طالبوا بإعادة بعض الأغنيات مرة أخرى؛ نظرًا لتألق المطربين بها، إضافة إلى فقرات الدرامز والاستعراضات التي نالت استحسان الجميع.