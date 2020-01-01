الأمم المتحدة تتوقع ولادة 392 ألف طفل فى أول يوم من 2020

احتفلت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالميلاد المتوقع لنحو 392 ألف طفل في جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من العام الجديد، لكنها لفتت الانتباه في الوقت نفسه تجاه عدد المواليد الجدد الذين يموتون قبل سن الخامسة رغم ما تحقق من تقدم في إنقاذ الأطفال.



وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان صحفي، أنه بينما انخفض عدد الأطفال الذين يموتون في العالم دون سن الخامسة بمقدار أكثر من النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن هناك بطئًا في التقدم حيال حديثي الولادة.



وفي عام 2018، بلغ عدد حديثي الولادة الذين توفوا في شهرهم الأول 5. 2 مليون شخص، بما في ذلك ثلثهم في يومهم الأول من حياتهم، ومات معظمهم لأسباب يمكن الوقاية منها.



وقالت "اليونيسف"، إن الأطفال الذين يموتون في الشهر الأول مثلوا 47% من جميع الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في عام 2018، مقارنة بـ 40 % في عام 1990، داعية إلى حماية أفضل ورعاية طبية أفضل للأمهات والأطفال حديثي الولادة.



وتتصدر الهند ترتيب الدول التي ستشهد أكبر عدد من المواليد اليوم الأربعاء، بحسب "اليونيسف"، حيث يتوقع ولادة 67 ألفًا و385 طفلًا يوم رأس السنة، ومن المتوقع أن تحتل الصين المرتبة الثانية بـ 46 ألفًا و299 طفلًا، ثم نيجيريا بـ 26 ألفًا و39 طفلًا، ويلي نيجيريا باكستان، ثم إندونيسيا، والولايات المتحدة، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا.