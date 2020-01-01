بومبيو: الهجوم على السفارة فى بغداد من صنع "إرهابيين"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، إن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان من صنع "إرهابيين".



وكتب "بومبيو" على تويتر: "هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين (أبو مهدي المهندس، وقيس الخزعلي) بدعم من حليفين لإيران، (هادي العماري، وفالح الفياض)، وأضاف "تم تصويرهم جميعًا أمام سفارتنا".



ونظم محتجون ومقاتلون ينتمون إلى جماعات مسلحة مظاهرات عنيفة أمام السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، احتجاجًا على ضربات جوية أمريكية في العراق، حيث أضرموا النار في موقع أمني ورشقوا قوات الأمن بالحجارة في تحد جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ودفعت الاحتجاجات، التي تقودها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من قوات مشاة البحرية لحماية أفراد السفارة الذين تجمعوا داخل المنشأة.



ورد حراس السفارة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعدما أحرق المحتجون الموقع الأمني عند مدخل السفارة دون أن يقتحموا المجمع الرئيسي.



وقالت وزارة الخارجية: "إن الموظفين الدبلوماسيين بداخلها في أمان، ولا توجد خطط لإجلائهم".