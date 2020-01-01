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تكنولوجيا

تحديث جديد لـ"تويتر" على أجهزة "آى باد"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:29 ص
جريدة الدستور
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يعمل التحديث الجديد لتطبيق "تويتر" على مواءمة التصميم مع المساحة المتوفرة على الجهاز اللوحي أبل آي باد، حيث يظهر القليل من المساحات البيضاء مع المزيد من المعلومات في العرض العام.

ومن خلال التحديث الجديد، يقترب تصميم تطبيق تويتر المخصص لجهاز آي باد من إصدار الويب؛ حيث يشاهد المستخدم عمودًا مركزيًا على الشاشة يتضمن التايم لاين ومساحة بيضاء على الحافة، كما يظهر شريط القوائم على الحافة اليسرى للشاشة إلى جانب التايم لاين.

وهناك عمود جديد على الجانب الأيمن يظهر به نتائج البحث أو "التريند" الحالي أو اقتراحات للمستخدم يمكن متابعتها، وقد اعتمد التصميم القديم على التنسيق العرضي، وظهر بشكل سيء؛ نظرًا لأن الحواف ظلت خالية، ولكن مع تنسيق الأعمدة الثلاثة بجانب بعضها البعض، فإن التصميم أصبح أكثر جاذبية.

وحتى مع التحديث الجديد لا يتمكن المستخدم من تخصيص تنسيق التطبيق حسب المتطلبات الفردية، ولذلك يمكن اللجوء إلى بدائل تويتر مثل Tweetdeck إذا رغب المستخدم في عرض أكثر من تايم لاين أو تصنيف المعلومات حسب الموضوعات.

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