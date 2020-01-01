4 خطوات هامة لاتخاذ قرارات جديدة تخص الأطفال

أورد موقع "بزنس إنسايدر" الإلكتروني، مجموعة من الخطوات، على الوالدين اتباعها عند اتخاذ قرارات جديدة تخص الأطفال.





1- أخذ المهمة على محمل الجد

بدل السؤال عن أهداف الطفل المستقبلية، أعقد اجتماعًا لمناقشة القرارات معه لمناقشة أمور مثل التنمية الذاتية، لتحديد الأهداف وطرق تحقيقها، كما يمكن مساعدة أطفالك على اتخاذ قرار فردي، مثل تعلم ممارسة العزف على آلة موسيقية، أو الانضمام إلى فريق رياضي محلي.





2- النظر في بدائل للقرارات التقليدية

لأن الأطفال يميلون أكثر لنشاطات وأهداف تحقق المتعة والإثارة، يمكن إشراك الأطفال في اتخاذ قرارات حول نشاطات تشعرهم بالسعادة.





3- أهداف واقعية وصحية

عندما تسأل طفلك عما يود إنجازه، قد تسمع أي شيء ابتداء من "أريد أن أكون الطفل الأكثر شعبية في المدرسة"، وانتهاء بـ "أريد تسجيل أكبر عدد من النقاط في فريق كرة السلة"، لذا لا بد من مساندة الطفل في قراراته ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة التي يمكن تحقيقها.





4- إعداد قائمة بالمهام