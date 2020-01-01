أمريكا: نأمل أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية مسارًا مختلفًا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون "مسارا مختلفا".



وقال بومبيو، "ما زلنا نأمل أن يتخذ الرئيس كيم مسارا مختلفا" بحسب قناة فوكس نيوز



وأضاف بومبيو: "آمل أن يختار (كيم جونغ- أون) السلام والازدهار وليس الصراع والحرب".



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أعلن أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: "سيشهد العالم سلاحًا استراتيجيًا جديدًا ستمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب".



جاءت تصريحات "كيم"، بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.



ودعا زعيم كوريا الشمالية إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم يوم الأحد الماضي.