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عالم

البنتاجون: سنرسل "فورا" 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:27 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن البنتاجون سيرسل "فورا" حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".

وقال إسبر في بيان "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أمريكي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاور للعراق.

وقال اسبر إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا وأن هناك "قوات إضافية" جاهزة ليتم نشرها "في الأيام المقبلة".

وتابع الوزير الأمريكي "هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأميركية، كما شهدنا اليوم في بغداد".

وأعلن مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية الأربعاء أن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إضافي إلى الكويت ليتم ارسالهم "على الأرجح" لاحقا الى العراق بحسب "فرانس برس"

وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته إنه في نهاية المطاف "يمكن نشر ما يصل إلى 4000 جندي في المنطقة"، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل طهران تدفع "ثمنا باهظا" على خلفية هجوم الاف المحتجين العراقيين المؤيدين لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء.

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