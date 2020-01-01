حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين فى حلوان

قررت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع لاستخدامها في النصب على المواطنين.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع واستخدامها في النصب على المواطنين.



ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيام عاطل بعرض تماثيل يشتبه في أثريتها للبيع بمنطقة سكنه.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبحوزته تمثال ذهبي اللون على هيئة قط فرعوني وتمثال من الجرانيت أسود اللون على هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء وتمثال فرعوني فضي اللون " صغير الحجم " يشتبه فى أثريتهم.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامها في النصب على المواطنين.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.