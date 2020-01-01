واشنطن تستعد لنشر 4 آلاف جندى فى الشرق الأوسط

تستعد الولايات المتحدة لنشر أربعة آلاف جندي في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما أفادت شبكة فوكس نيوز مساء أمس الثلاثاء.



ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لم تكشف عن هوياتهم أن 500 جندي أمريكي في طريقهم إلى الكويت بالفعل.



وأوضحت أن البنتاجون ستصدر بيانا بشأن نشر تلك القوات خلال الساعات القليلة القادمة.



يأتي ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل طهران تدفع "ثمنا باهظا" على خلفية هجوم آلاف المحتجين العراقيين المؤيدين لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.



وأقيمت، صباح أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.



واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.