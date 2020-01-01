إيمى سلطان تخطف الأنظار فى حفل رأس السنة

خطفت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان الأنظار من الراقصة دينا أثناء إحيائهما حفل رأس السنة بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة.



أبهرت "إيمي" الحضور بتقديم وصلات استعراضية على نغمات الموسيقى الشرقية الكلاسيكية والعصرية، ومنها "لما بدا يتسني "، و" أه ده اللي صار"، و"أما براوة حبيبي"، و"يا مال الشام "، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع من مصر والوطن العربي من محبي الفن الاستعراضي، والذين أبدوا إعجابهم بالعروض الجديدة التي تألقت "إيمي" في أدائها خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من مطلع العام الجديد.



وحرصت "إيمي" على مشاركة الحاضرين في العد التنازلي للثواني الأخيرة من العام المنصرم، وسط تصفيق حار ابتهاجًا بالساعات الأولى لعام 2020.



وتفاعل الحاضرون مع "إيمي"، وأشادوا برقصها وعلقوا عليها قائلين: " يا أجمل رقص شرقي يا إيمي.. أحلى وأجمل راقصة في العالم".



وقالت "إيمي" إنها حريصة على إحياء حفل مطلع كل عام جديد لإدخال البهجة والسرور على متابعيها الذين يأتون للاستمتاع برقصها الذي يميزها عن غيرها من الراقصات، مشيرة إلى أن دورها كفنانة هو إسعاد الجماهير العاشقة للرقص، متمنية لهم عامًا سعيدًا.