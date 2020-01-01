تلقيمة ناى.. ديوان جديد لحسنى منصور عن دار إنسان

يستعد مركز انسان للدراسات والنشر والتوزيع لإصدار أحدث دواوين الشاعر السكندري حسني منصور "تلقيمة ناي"؛ لعرضه بمعرض الكتاب خلال دورته يناير الجاري.



عرف حسنى منصور بتنوع دواوينه منها: بالفصحة "ديوان رجل بسيط وأشياء بسيطة"، ومنها: بالعامية "ديوان عند باب البحر"، "ديوان تجليات سكندرية"، "وديوان ورده لقاتلي"، بالإضافة إلى ديوان "تلقيمه ناي" المزمع عرضه بمعرض الكتاب ومن أبياته:



طول عمري زاهي.. ولو عتمت دنياي



قلبي جناين غرام.. وحزني نغمة ناي



قاعد مولع.. روحى راكية نار



بعزم على كل النجوم.. تشرب معايا الشاى



والشاعر حسنى منصور تولى منصب رئيس نادى أدب قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية سابقًا، بالإضافة إلى رئاسة نادي الأدب المركزي بالإسكندرية سابقًا.