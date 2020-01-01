تعرف على أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة فى العالم

يستقبل العالم اليوم عام جديد مليء بالكثير من الآمال والتفاؤل، مع الاحتفالات التى تعم جميع البلدان حيث تختلف طقوس الاحتفال برأس السنة من بلد لآخر، ومن ثقافة إلى أخرى.



ونستعرض أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة حول العالم، بحسب موقع 112 إنترناشيونال:



1- إيطاليا

كما هو الحال في معظم دول العالم، يستقبل سكان إيطاليا العام الجديد بالألعاب النارية والاحتفالات الصاخبة، لكن ما يميز احتفالات هذا البلد الأوروبي تقليد غريب لن تجده في مكان آخر، حيث يقوم السكان برمي الملابس وقطع الأثاث وأواني الطبخ من النافذة، ظنًا منهم بأن التخلص من هذه الأشياء يمنحهم الحظ السعيد.



2- الدنمارك

في الدنمارك، يحتفل السكان برمي الأطباق الزجاجية على أبواب الأهل والأصدقاء، ويعتقد أن العائلة التي تجمع الأكواب والأطباق والأواني المكسورة ستكون أكثر سعادة في العام الجديد.



3- اسكتلندا

في اسكتلندا، يتم إشعال النار في ليلة رأس السنة داخل براميل القطران ولفها في الشوارع، في إشارة إلى حرق السنة القديمة والدخول إلى سنة جديدة.



4- إسبانيا

يسود تقليد غريب في إسبانيا ليلة رأس السنة، حيث يقوم المحتفلون بتناول حبات العنب مع دقات الساعة معلنة دخول العام الجديد، ومع كل دقة للساعة يأكل المحتفلون حبة عنب، وإذا تمكن أحدهم من تناول 12 حبة، سيكون سعيدًا وناجحًا في العام الجديد.



5- تشيلي

في بعض مناطق تشيلي يتم الاحتفال بالعام الجديد عادة على قبور الأقارب المتوفين، وظهر هذا التقليد في عام 1995 في مدينة تالكا عندما قررت عائلة كبيرة عشية العيد تكريم ذكرى المتوفين عند قبورهم. في الساعة 11 مساءً، يفتح رئيس بلدية المدينة أبواب المقبرة رسميًا، ثم يتوجه الناس إلى قبور أقاربهم حاملين الشموع والزهور.



6- اليابان

في ليلة رأس السنة تدق الأجراس 108 مرة في المعابد اليابانية، وتشير الأجراس إلى واحدة من ستة رذائل بشرية، ويعتقد اليابانيون أن دقات الأجراس تطهر السكان منها. بالإضافة إلى ذلك، في بداية العام الجديد، يبدأ اليابانيون بالضحك كثير، ويعتقدون أن الضحك سيجلب لهم حظًا سعيدًا في العام الجديد.



7- بنما

مع حلول العام الجديد، يحرق سكان بنما دمى للشخصيات الشهيرة (نجوم، رجال أعمال، رياضيون وخاصة السياسيين). وترمز هذه الدمى المحنطة إلى رحيل السنة القديمة حاملة معها كل المشكلات والمصاعب.



8- بلغاريا

مع دقات الساعة الأخيرة ليلة رأس السنة، تنطفئ الأضواء لعدة دقائق في جميع المنازل في بلغاريا، وهو الوقت الذي يتم فيه تبادل التهاني والأمنيات السعيدة بالعام الجديد.



9- أستراليا

ما يميز الاحتفالات بليلة رأس السنة في أستراليا أنها من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد، عبر طقوس احتفالية صاخبة، تشمل الألعاب النارية والعروض الموسيقية الجذابة.



10- الفضاء

يمكن الاحتفال بالعام الجديد 16 مرة بينما تعبر محطة الفضاء الدولية مناطق زمنية مختلفة، لكن عادة ما يحتفل رواد الفضاء 3-4 مرات، مع التركيز على الوقت الأرضي.