أطفال المنصورة تنظم احتفالًا بعيد رأس السنة

شهدت مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة، اليوم، احتفالًا برأس السنة الميلادية، وارتدى أحد المتطوعين في المجتمع المدني ملابس بابا نويل، ووزع الهدايا على الأطفال المقيمين بالمستشفى ومرافقيهم.



واكد الدكتور احمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعي أن، الاحتفال بالعام الجديد يهدف لإسعاد الأطفال وإشراكهم في الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.



وحرص المتطوعين على توزيع الهدايا واللعب على الأطفال المرضى بمناسبة العام الجديد، وزينت إدارة المستشفى الحديقة على شكل أشجار الكريسماس.



وعززت مديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية من تواجدها بمحيط الكنائس والميادين العامة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.