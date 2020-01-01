الإسكندرية تستقبل العام الجديد بأمطار غزيرة (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة اجتاحت كافة أنحاء المدينة، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، بالتزامن مع نوة الميلاد التي تضرب المحافظة الساحلية.



احتفل أهالي المحافظة منذ دقائق باستقبال العام الجديد، وشهدت شوارع وسط البلد وطريق كورنيش الإسكندرية زحامًا شديدًا، في إطار احتفالات الأهالي بليلة رأس السنة.



وأعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية، والتواجد على مدار الساعة طوال فترة النوة، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.



واستعدت شركة الصرف الصحي بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، وتفقد سيولة الحركة المرورية، وتصريف مياه الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى لمنع تراكم المياه ولمنع وقوع أي زحام مروري ناتج عن النوة.