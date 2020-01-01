جونسون يتعهد بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 2020

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"عدم إضاعة الوقت" في سبيل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قبل أن يلتفت إلى "أولويات الشعب" من تمويل مدارس ومستشفيات.



ووعد جونسون في رسالة بمناسبة العام الميلادي الجديد بإتمام البريكست بحلول نهاية يناير الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال جونسون: "لقد بدأ التشريع اللازم عملية مروره بالبرلمان، وبمجرد عودة النواب إلى وستمنستر، لن نضيع أي وقت في إتمام العمل".



ودعا جونسون مواطني بلاده إلى "إغلاق صفحة الانقسام والضغينة والغموض التي هيمنت على الحياة العامة".



ورأى أن العقد العشريني سيكون "عقدا رائعا" للمملكة المتحدة.



وكانت بريطانيا حددت موعدا نهائيا لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الذي سيمثل يوما تاريخيا، حيث سيتم الانتاء من نص المادة 50 ولن تكون البلاد في الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة الجارديان.