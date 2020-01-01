حبس صاحب محل لاتهامه بقتل شخص فى المرج

قررت النيابة العامة بالمرج، حبس صاحب محل على خلفية اتهامه بقتل شخص في مشاجرة بسبب حذاء بعدما رفض الأول إرجاعه، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للتوصل للأسباب الحقيقية لارتكاب الجريمة.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المرج، ووجود متوفى وعدد من المصابين، على الفور انتقل رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة ونقل جثة و3 مصابين للمستشفى لإسعافهم.



وتبين من التحريات أن سيدة ذهبت لاسترجاع حذاء من محل بشارع المرج، إلا أن صاحب المحل رفض استرجاعه، فوقعت مشادة بينهما استعانت على إثرها السيدة بزوجها وشقيقه للتطور المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء قام على أثرها صاحب المحل وعدد من العمال بذات المحل بالتعدي بالضرب على الطرف الثاني ما تسبب فى مقتل زوج السيدة "عامل" بـ 3 طعنات نافذة، وإصابة شقيقه "عامل" بجروح متفرقة، وإصابة 2 من عمال المحل وحدوث تلفيات بالمحل، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.