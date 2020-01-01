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محافظات

بالصور.. المحلة الكبرى تحتفل برأس السنة الميلادية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:09 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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تشهد قلعة الصناعة المصرية بوسط الدلتا مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، احتفالية ضخمة بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة 2020، بعدة مناطق أبرزها الاحتفالية التى كانت فى محيط ستاد غزل المحلة.

وتم تزيين ستاد غزل المحلة العريق، بالإضاءات والأنوار وإنارة مدخل الطريق المؤدي للاستاد، وتم تركيب اضاءات داخل الاستاد وشاشات عرض وإقامة مسرح كبير للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة وتوافد المواطنين من الكبار والصغار، أبناء مدينة المحلة على محيط ساعة غزل المحلة، لحضور الاحتفالية.

وكانت رئاسة مدينة المحلة الكبرى أعلنت الطوارئ فى جميع الخدمات العامة بمناسبة الأعياد، وكانت قوات الأمن منتشرة فى الميادين والشوارع الرئيسة لتأمين المواطنين وتيسير حركة المرور، إجراءات امنية.

وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى بين قوات مديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد والأخوة الأقباط بأعيادهم، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة أمام الكنائس ومحيطها لتأمين الاحتفالات، ونشر قوات الشرطة السريين والنظاميين، ونشر خبراء المفرقعات، وتعقيم محيط الكنائس أولًا بأول.

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