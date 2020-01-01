3 رسائل لأساقفة الإسكندرية فى العام الجديد

ألقى الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية كلمات بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٠ بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.



وبدأ قداسة البابا التسبحة الكيهكية بكاتدرائية الإسكندرية في آخر أيام العام الميلادي الحالي وسط مشاركة شعبية كبيرة.



وتناول نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه في كلمته موضوع "الشكر - العطاء، التغيير في حياة الإنسان"، بينما حملت كلمة نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية عنوان "صورة المسيح فينا"، فيما تحدث نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية عن "خدمة المصالحة" كمطلب أساسي لكل مسيحي.