«زحمة يا دنيا».. احتفالات رأس السنة تغير خطوط الميكروباصات

شهدت شوارع وميادين وسط القاهرة زحاماً مرورياً كثيفاً، خصوصاً في المناطق المحيطة بميدان التحرير، بالتزامن مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020.



واضطر عدد من سائقي الميكروباصات تغيير خطوط السير المعتادة لتفادي تلك الكثافات، في وقت احتشدت فيه أعداد كبيرة من المواطنين في موقف «عبدالمنعم رياض»، الذي خلت بعض حاراته من سيارات السيرفيس.



واحتشد مئات المصريين على جسور وسط القاهرة وأبرزها: قصر النيل والجلاء و6 أكتوبر، للاحتفال بالعام الجديد.



ومع بداية الثواني الأولى من عام 2020 أطلق كثيرون الألعاب النارية، صاحبتها صافرات من مجموعات شبابية انتشرت على طول طريق الكورنيش.



وانتشرت قوات الأمن في مناطق الاحتفالات في وسط القاهرة، والتي شهدت انتشارا كثيفا للباعة الجائلين وعربات الحنطور.



واحتفلت مجموعات شبابية بحلول العام الجديد من خلال الرقص والغناء والتقاط الصور السيلفي.