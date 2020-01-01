دراسة: الأحذية الرياضية الحديثة تتسبب فى التواء مفصل الكاحل

وجدت دراسة إيطالية حديثة، أن الأحذية الرياضية "القاسية" ليست مناسبة لممارسة الرياضة؛ نظرًا لأنها تتسبب في كسور أو التواء في مفصل الكاحل، لاسيما عند المشي لمسافات أو فترات طويلة أو السير فوق تضاريس غير مستوية.



وقارن الباحثون في جامعة بولونيا الإيطالية شكل مفصل الكاحل بين سكان المدن الحديثة بأولئك الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ.



واعتمد الباحثون على صور ثلاثية الأبعاد لـ142 من عظام الكاحل المحفوظة في التاريخ، وأخذت الصور من مجموعات حديثة في القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، حسب ما ورد في مجلة "نيو ساينتست" المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا.



وبينت النتائج أن سكان المجتمعات الحديثة أو المناطق الصناعية الذين اعتادوا ارتداء أحذية تغطي أقدامهم أو أحذية جلدية متينة، كانت عظام الكاحل لديهم أقل مرونة وأطول من أولئك الذين عاشوا في مجتمعات الصيد قديمًا الذين كانوا يرتدون نعالًا بسيطة مفتوحة لا تغطي القدم بشكل كامل، أو حفاة القدمين.



وعزا الباحثون السبب إلى الأحذية الضيقة التي يرتديها سكان المدن الكبرى الحديثة، والتي تُضعف مرونة القدم وتعيق السير بشكل طبيعي، فتمنعهم من المشي أو السير لمسافات طويلة، مقارنة بأولئك الذين عاشوا في مجتمعات الصيد وكانوا يسيرون لمسافات طويلة دون حذاء.



ويدعو الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الأشخاص إلى المشي حافي القدمين؛ لأنه يُنشط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي يعمل على تقوية العظام والعضلات، ويحول دون خشونة مفصل الكاحل أو التواءه.