-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: الإنسان يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اكتشفت الباحثون قطعًا متناهية الصغر من البلاستيك في أنأى بقاع العالم، من أعماق المحيط إلى ثلوج القطب الشمالي، وحتى في أجسادنا حيث نتنفس ونأكل جسيمات دقيقة من تلك المادة اللدنة ونشرب مياها ملوثة بها كل يوم.

وخلصت دراسة حديثة للصندوق العالمي للحياة البرية إلى أن، الإنسان قد يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا في مياه الشرب بشكل أساسي وكذلك في أغذية مثل المحار الذي يؤكل بالكامل عادة مما يعني تناول البلاستيك الموجود في جهازه الهضمي أيضًا.

واستخدمت نتائج الدراسة لتوضيح كيف يبدو هذا المقدار من البلاستيك فعليًا خلال فترات زمنية مختلفة.

وزاد إنتاج البلاستيك في الخمسين عامًا الماضية ما رفع معدل استهلاك المنتجات الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة ولها آثار مدمرة على البيئة وتتكدس على الشواطئ وتتسبب في اختناق الكائنات البحرية، ولا يتحلل البلاستيك بيولوجيًا وإنما يتكسر إلى قطع أصغر وينتشر في كل مكان بما في ذلك سلاسل الغذاء.

ونستهلك خلال أسبوع ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك بينما نستهلك خلال ستة أشهر ما يعادل ملء طبق من حبوب الإفطار، وقد لا يبدو هذا مقدارًا كبيرًا لكنه قد يتراكم، وبهذا المعدل من الاستهلاك فقد يصل حجم ما يتناوله الإنسان من البلاستيك خلال عشرة أعوام إلى 2.5 كيلوجرام، ويستهلك الإنسان خلال حياته نحو عشرين كيلوجرامًا من جسيمات البلاستيك الدقيقة.

وقال ثافا بالانيسامي من جامعة نيوكاسل الأسترالية، والذي شارك في دراسة الصندوق العالمي للحياة البرية، إننا لا نعلم أيضا تمامًا تأثير تناول جسيمات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر على الصحة، مضيفًا "كل ما نعلمه أننا نتناوله وأنه قد يسبب تسممًا.. هذا بالتأكيد مقلق".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 5 ساعات

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

الصور

image description

حفل جماهيرى لـ"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" فى رأس السنة

image description

هشام عباس يُشعل حفل رأس السنة في كايرو فيستفال

image description

أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

الصحة

التوجهات المتوقعة للعناية بالأطفال فى 2020

"مرفق لاعب التنس".. أسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه

دراسة: النظام الغذائى غير الصحى يهدد بفقدان البصر

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

الرئيس نيوز

خاص| منير: الأطباء نصحوني بتأجيل حفل رأس السنة حتى أتماثل للشفاء

انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا

14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020

توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

منوعات

تعرف على أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة فى العالم

دراسة: زيارة المتاحف والمسارح تطيل العمر

دراسة: الإنسان يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الكركرية يبدأ رحلته الدعوية فى فرنسا بحضور مريدى ومريدات الطريقة

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

4 يناير.. افتتاح معرض «ألوان خطية» بـ«طلعت حرب الثقافي»

«الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الهمم».. مؤتمر بثقافة طور سيناء

إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية إلى 3 لغات

ثقافة المنيا تحتفل بالعام الميلادي الجديد (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك