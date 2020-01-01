منهم الأعمال الكاملة لمستجاب.. أهم 10 كتب صدرت فى 2019

الكثير من الإصدارات الهامة التي ظهرت منذ بداية عام 2019 وحتى نهايته، ويرجع سبب أهمية هذه الكتب إلى المادة التي تتناولها، أو الضجة التي أحدثها صدور بعضها، أو المبيعات العالية التي حققها بعضها الآخر، وفي هذا التقرير نرصد أهم هذه الكتب.



1- الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمد مستجاب

صدرت الأعمال الكاملة للروائي الكبير محمد مستجاب في مجلدين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان الجزء الأول يضم الأعمال القصصية وهي "ديروط الشريف، قصص قصيرة حمقاء، قيام وانهيار ال مستجاب، الحزن يميل للممازحة". وصدرت الأعمال الروائية في المجلد الثاني منذ أسابيع قليلة.



2- أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري

"أيام في بيت المحترم" هو كتاب صدر عن نهضة مصر للإعلامية شافكي المنيري تتناول قصة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.

وأكدت شافكي خلال بيان صحفي صادر عنها أن الكتاب لا يعتبر سيرة ذاتية بمراحل عمرية للفنان ممدوح عبد العليم، كما لا يتحدث عن نقد فني لمسيرته الفنية، ولكنه يتحدث عن صورته في عيون زوجته كفنان وإنسان تميز بسمة الاحترام في حياته الخاصة وحياته الفنية.



3- عالم اليقين لـ سناء البيسي

صدر كتاب عالم اليقين للكاتبة الصحفية سناء البيسي عن دار نهضة مصر. الكتاب يتناول شخصيات عظيمة أثرت في عقل ووجدان الأمة، جمعتها الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى فى كتاب، داعية إلى إعمال العقل بالتفكر والتدبر، دون إخلال بنص أو تحقير من تفسير. يتكون الكتاب من 12 فصلًا، استهلت الفصل الأول بالحديث عن النبى محمد «صلى الله عليه وسلم»، ثم تحدثت عن بعض أنبياء الله، كأبيهم «إبراهيم»، والصابر «أيوب»، و«يحيى». وخلال الفصول الأخرى رصدت لمحات من حياة نساء ورجال كانوا نورًا للإنسانية وعلامة للفكر والخلق ويقينًا للإيمان، ومنهم خديجة بنت خويلد وعمر بن الخطاب وأبوبكر الصديق، ومن الأئمة مالك وأبوحنيفة النعمان والشافعى وابن حنبل، ومن علماء الأزهر الشريف عمر مكرم والإمام محمد عبده ومصطفى عبدالرازق والباقورى والشيخ الشعراوى، ومن المفكرين، جوته وبنت الشاطئ، والمقرئين قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت وسلطان التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل. ولم تهمل «البيسى» المواقف المؤثرة فى التاريخ، فوقفت عند الفتنة الكبرى، محللة ما نحن عليه اليوم، ومحاولات الإسرائيليات لتشويه صحيح الدين والفكر.



4- تاريخ آخر لمصر لـ محمد عفيفي

تاريخ آخر لمصر للكاتب الدكتور محمد عفيفي عن دار بتانة، ويقول عفيفي في مقدمة الكتاب: "إن دراسة حالة المدرسة التاريخية المصرية تحتاج إلى دراسة مُوَسَعَة، ربما ستأتي في حينها، وما يهمنا الآن هو تقديم هذه الدراسات التي تحاول كسر الكَهنوت الذي فُرِض على الدراسات التاريخية، ومن ناحية أخرى: الحَث على الانفتاح على العلوم الاجتماعية الأخرى، والغاية والمنتهى أن يكون التاريخُ تاريخَ الناس".



5- بوابات التفكير المستقبلي للدكتورة عواطف عبد الرحمن

صدر عن المكتبة الأكاديمية كتاب "بوابات التفكير المستقبلي" للدكتورة عواطف عبد الرحمن، الكتاب مقسم إلى ثلاث بوابات؛ الأولى عن الدراسات المستقبلية بين التاريخ والفلسفة، والثانية عن مناهج الدراسات المستقبلية، والثالثة عن تطبيق المستقبليات فى العلوم الاجتماعية، وهى بوابات تحاول مؤلفة الكتاب أن تعبر من خلالها إلى تأصيل فكرة توفير إطار زمنى طويل المدى لما قد نتخذه من قرارات يومية على اعتبار أن ما نتخذه من قرارات آنية وتصرفات راهنة سوف يؤثر بصورة أو بأخرى علي مستقبلنا ومستقبل أولادنا.



6- رسائل من مصر لليدي دوف جوردن ترجمة إبراهيم عبد المجيد

أصدر إبراهيم عبد المجيد كتابه "رسائل من مصر" تأليف ليدي دوف جوردن عن دار بيت الياسمين.

يضم الكتاب أكثر من مائة وعشرين رسالة فى حب مصر، ويتناول سير الكثيرين مثل رفاعة الطهطاوى وطه حسين، كما أنه يصف حال المصريين إبان تلك الفترة.، والكتاب هو الترجمة الكاملة للرسائل مع ذكريات ابنة ليدى دوف جوردون ومقدمة لجورج ميريديث.



7- سيرة الرواية لمحرمة لـ محمد شعير

صدر كتاب "أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة" للكاتب الصحفي محمد شعير.. ويعتبر "أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة" كتاب محمد شعير أحد أهم الكتب التى تناولت إبداعات الروائى العالمى نجيب محفوظ، وكان للكتاب رجع صدى جيد جدا، وصدرت منه طبعته الثانية بعد صدوره بوقت قليل.



8- في أثر عنايات الزيات لـ إيمان مرسال

"في أثر عنايات الزيات" هو كتاب للشاعرة إيمان مرسال، الكتاب يبحث في عنايات الزيات والتي ماتت منتحرة، وكانت "الزيات" صديقة مخلصة للفنانة نادية لطفي، وكتبت بعض المحاولات في القصة القصيرة، ثم كتبت روايتها الوحيدة "الحب والصمت"، وحاولت نشرها ولم تفلح، وانتحرت عام 1963، وفي عام 1967 نُشرت راويتها الوحيدة مع مقدمة كتبها الدكتور مصطفى محمود وصدرت عن دار العربي.

"الزيات" كان قد اكتشفها الكاتب الكبير أنيس منصور، وبعد انتحارها الذي عده البعض "وثيقة اتهام للبشرية" كما قالت الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات.

وظل اسم "الزيات" يتردد في بعض المقالات حتى أعادت إيمان مرسال اكتشافها من خلال كتابها "في أثر عنايات الزيات".



9- لأ بطعم الفلامنكو للدكتور محمد طه

كما فعل في كتابيه الخروج من النص وعلاقات خطرة، فإن الدكتور محمد طه خبير الطب النفسي يشرح في سلسلة من كتبه كيفية بناء استقرار نفسي للبيت المصري وتجنب العلاقات التي يمكن ان تؤذي الفرد وغيرها، الكتاب صدر عن دار الرواق.



10- دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية.. مصطفى الفقي

صدر عن الدار المصرية اللبنانية، ويعرض «الفقي» فيه بأسلوب عذب وسلس ذكرياته مع كبار المشايخ والأولياء، والتي كان من أهمها ذكرياته مع الشيخين عبدالباسط عبدالصمد، ومحمد الطبلاوي، فضلًا عن مواقفه مع الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وهو مرتديا البدلة في لندن، وكذلك حكاياته مع الشيخ الميرغني وآخرون.

ويقدم «الفقي» خلال سطور الكتاب خلاصة خبرته في العمل السياسي، وأهم المواقف والنوادر التي مر بها، مستخدمًا أسلوب أدبي رفيع، يميل إلى السرد والحكي، من خلال اختيار عبارات محددة وكلمات تصل إلى عقل ووجدان القارئ مباشرة، إذ استعرض مواقفه التي لا تنسى مع ملكة بريطانيا، والرئيس الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل معمر القذافي، علاوةً على المواقف السياسية التي عاصرها، وكان من أبرزها مع اللواء الراحل عمر سليمان، والأمير السعودي، ومشاهد لا تنسى في حياته يوم افتتاح دار الأوبرا المصرية.