دراسة: النظام الغذائى غير الصحى يهدد بفقدان البصر

توصلت نتائج دراسة جديدة استغرقت عقدين من الزمن، إلى أن هناك صلة بين النظام الغذائي غير الصحي وبين فقدان البصر في مرحلة لاحقة من العُمر.



وأشارت الدراسة، التي أجريت في جامعة بافالو الأمريكية، إلى أن منتجات الألبان الغنية الدهون واللحوم المصنّعة والمكرّرة كالدقيق والسكر الأبيض كأهم عناصر النظام الغذائي غير الصحي.



ونُشرت نتائج الدراسة في "بريتش جورنال أوف أوفثالمولوجي" المتخصصة في طب العيون، ودعت توصيات الدراسة إلى تحسين اختيار الأطعمة لحماية البصر في الشيخوخة من الفقدان أو التدهور الشديد.



وقالت نتائج الدراسة، إن الأطعمة المصنّعة والمكرّرة الغنية بالدهون لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان فقط، وإنما تهدد البصر في مرحلة لاحقة من العُمر.