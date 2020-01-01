ألعاب نارية ابتهاجًا بقدوم عام جديد على كورنيش الإسكندرية

في تمام الساعة 12 منتصف الليل، شهد كورنيش البحر بمحافظة الإسكندرية، أجواء من البهجة والسرور بقدوم عام 2020، متمنين أن يعم الخير والاستقرار فى مصر.



وشهدت مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية إطلاق الألعاب النارية بطول الكورنيش، ابتهاجًَا بقدوم عام جديد، وفيما تجمع المئات من الشباب والفتيات على كوبري ستانلي وسط أجواء من البهجة والسرور.



وأشعل عدد من الأطفال النيران في "سلك مواعين" في شوارع مصطفى كامل ورشدي وسيدي جابر، ضمن الطقوس والعادات الموروثة لمحافظة الإسكندرية.



وترأس البابا تواضروس الثانى قداس ليلة رأس السنة مساء اليوم الثلاثاء، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وعززت قوات الأمن بالإسكندرية من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الان بالتعاون مع قوات الجيش إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.