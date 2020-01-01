ترامب يهدد إيران بدفع ثمن باهظ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي خسائر في الأرواح في أي هجمات قد تحدث على منشآت أمريكية.



وقال ترامب على تويتر بعد ساعات من احتجاج عنيف أمام السفارة الأمريكية ببغداد ضد غارات جوية أمريكية بالعراق "إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في أي

منشأة تابعة لنا.. سيدفعون ثمنًا باهظًا.. هذا تهديد وليس تحذير".



وأضاف الرئيس الأمريكي "السفارة الأمريكية في العراق آمنة منذ ساعات.. هرع الكثير من مقاتلينا العظماء، ومعهم أشد العتاد العسكري فتكًا في العالم، إلى الموقع على الفور".



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.