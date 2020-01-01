كورنيش الإسكندرية كامل العدد فى رأس السنة (صور)

استقبل السكندريون عام جديد ٢٠٢٠، بمظاهر تملأها الفرحة والبهجة والتفاؤل، وذلك على كورنيش الإسكندرية، وازدحم الكورنيش بمواطنين، يحملون البالونات والألعاب النارية، ويلتقطون الصور التذكارية، مهنئين بعضهم برأس السنة الجديد.



ويشتهر السكندريون بعادة تكسير الزجاج والأطباق القديمة والتي تعتبر من أقدم العادات السكندرية، لمحو كل ماهو قديم واستقبال كل ما هو جديد.



وقد استعدت محافظة الإسكندرية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة، فعقد اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأمن والمنطقة الشمالية العسكرية؛ مشددا على قوات الأمن باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.



وشملت الخطة تكليف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الصلاة، وأيضًا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات.



كما كلفت إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها في أي أعمال عنف.