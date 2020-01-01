-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كورنيش الإسكندرية كامل العدد فى رأس السنة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:14 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
طباعة
استقبل السكندريون عام جديد ٢٠٢٠، بمظاهر تملأها الفرحة والبهجة والتفاؤل، وذلك على كورنيش الإسكندرية، وازدحم الكورنيش بمواطنين، يحملون البالونات والألعاب النارية، ويلتقطون الصور التذكارية، مهنئين بعضهم برأس السنة الجديد.

ويشتهر السكندريون بعادة تكسير الزجاج والأطباق القديمة والتي تعتبر من أقدم العادات السكندرية، لمحو كل ماهو قديم واستقبال كل ما هو جديد.

وقد استعدت محافظة الإسكندرية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة، فعقد اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأمن والمنطقة الشمالية العسكرية؛ مشددا على قوات الأمن باليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

وشملت الخطة تكليف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الصلاة، وأيضًا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات والصلوات.

كما كلفت إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها في أي أعمال عنف.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

الصور

image description

حفل جماهيرى لـ"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" فى رأس السنة

image description

هشام عباس يُشعل حفل رأس السنة في كايرو فيستفال

image description

أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

الصحة

التوجهات المتوقعة للعناية بالأطفال فى 2020

"مرفق لاعب التنس".. أسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه

دراسة: النظام الغذائى غير الصحى يهدد بفقدان البصر

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

الرئيس نيوز

خاص| منير: الأطباء نصحوني بتأجيل حفل رأس السنة حتى أتماثل للشفاء

انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا

14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020

توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

منوعات

تعرف على أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة فى العالم

دراسة: زيارة المتاحف والمسارح تطيل العمر

دراسة: الإنسان يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الكركرية يبدأ رحلته الدعوية فى فرنسا بحضور مريدى ومريدات الطريقة

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

4 يناير.. افتتاح معرض «ألوان خطية» بـ«طلعت حرب الثقافي»

«الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الهمم».. مؤتمر بثقافة طور سيناء

إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية إلى 3 لغات

ثقافة المنيا تحتفل بالعام الميلادي الجديد (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك