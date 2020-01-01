"أوقاف الإسكندرية" تُشدد على عدم إقحام المنابر فى الصراعات الفكرية

شدد الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، على ضرورة المحافظة على المساجد والمنابر، وعدم إدخالها في أي صراعات فكرية أو مذهبية، موضحًا أن المنابر لابد وأن تكون صرحًا للفكر المعتدل والإسلام الوسطي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات الفرعية بأوقاف الإسكندرية، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالجانب الدعوي والإداري.



وعلى صعيد آخر، أدى الأئمة بمختلف الإدارات الفرعية الأمسيات الدينية، وقد تناولوا الحديث عن المواطنة، وما كفله الإسلام العظيم لغير المسلمين من الحقوق والحريات، مشيرين إلى أن القرآن الكريم وضع لنا القاعدة الذهبية التي نتعامل من خلالها مع غير المسلمين.



و أوضحوا أن الإسلام العظيم أمرنا أن نشاركهم أفراحهم، وأن نهنئهم بها، وأن نعزيهم في أحزانهم، وأن نواسيهم في مصائبهم، وهذا كله قد فعله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع غير المسلمين في المدينة، فإنه كان يعود مريضهم، ويجيب دعواتهم، ويأكل من طعامهم، وهذا كله يؤدي إلى التلاحم والترابط الذي به تقوى الأوطان وتزدهر الأمم.



وتأتي هذه الأمسيات في إطار سعي الأوقاف لنشر صحيح الدين والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن والنيل من سلامته وأمنه.