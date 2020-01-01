سبايسى ميكس" يشعلون احتفالات رأس السنة فى "لايت ووك" (صور)

شارك نجم ستار أكاديمي الأردني المطرب ناصر أبو لافي وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل رأس السنة الذي أقامه الخبير السياحي مصطفي إسماعيل بجوار مول "لايت ووك" بالقاهرة الجديدة بحضور جماهيري ضخم تسبب في زحام شارع التسعين.



أحيا أبو لافي، الحفل وقدم عدد من أغانيه المميزة بموسيقى الراب: "هتش ونتش"،'"هقول فيكِ أشعار"،"موه".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.



واختتم الحفل فريق "سبايسي ميكس" الذي أشعل المزيد من أجواء الإثارة بأغنية "طبعا يا دلعوا"،"٣ مرات يوميًا"، "حب طفولتي"، "متملكاك"، "ولاد لذينة"، "درس العربي"، "إشاعات"، "اخرجى منى"، "هرشح نفسي"،"كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة"، بالإضافة الى ميدلي أغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع.



والحفل من تنظيم الموزع الموسيقي حمادة البيلي مؤسس فريق سبايسي ميكس وأحد أعضاء الفريق، وتميز بأجواء الإثارة والإبهار خاصة اجواء الـ fire works الأضخم بالقاهرة الجديدة.