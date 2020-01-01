شيماء سيف تكشف عن أجمل حدث بالنسبة لها فى 2019

قالت الفنانة شيماء سيف، إن عام 2019 كان عامًا سعيدًا بالنسبة لها، وقد حققت فيه كثير من النجاحات الفنية والشخصية.





وأضافت شيماء سيف خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اتجوزت، والزواج عن حب ونس، بسمع ناس تشتكي من الزواج، لكني غيرهم، لما يبقى زوجك صاحبك توأم روحك بيبقى كأنك في رحلة طول الوقت".





وأعربت شيماء، عن رضاها، عن أعمالها الفنية في عام 2019، حيث شاركت في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، ومسلسل "الزوجة 18"، كما بدأت في آخر العام في تصوير أفلام مع أحمد السقا وكريم عبدالعزيز.



