صلاة قداس رأس السنة الميلادية بكنيسة العذراء مريم بمطروح (صور)

بدأت كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح صلاة قداس رأس السنة الميلادية، حيث رصدت الدستور مراسم الصلاة.



يذكر أن كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، نظمت احتفالا بمناسبة قداس عيد الميلاد وسط فرحة الأطفال والأخوة الأقباط.



وبدأت الاحتفالات بصلاة التبريك والألحان القبطية للاستعداد لاستقبال العام الجديد، ثم تقديم الترانيم من قبل براعم حضانة اجية مارية ثم عرض حصاد عام 2019 وتوزيع بعض الهدايا على البراعم.



وحرص الأقباط بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، على التقاط الصور التذكارية مع القمص متي زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح أمام مجسم المزود.