ترانيم وعرض مسرحى فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية برأس السنة

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بالشرقية، بمناسبة رأس السنة بحضور راعي الطائفة الإنجيلية وحشد كبير من رواد الكنيسة.



وأنشدت الكنيسة الإنجيلية الترانيم وأقامت الصلوات، ونظمت عرض مسرحي قدمه شباب الكنيسة، بعنوان الوعد والتنين.



و قال القس وائل نشأت راعى الطائفة الإنجيلية بالشرقية إن، احتفالية رأس السنة بالكنيسة هي حدث كبير، يجتمع فيه المتوافدين على الكنيسة جميعهم فى جو احتفالي، لافتًا إلى مشاركة المسلمين من الشخصيات العامة والشعبية في الاحتفالية.



ووجه نشأت الشكر لقيادات مديرية أمن الشرقية لتأمين الاحتفالية، والدفع بقوات وشرطة نسائية، لتأمين الاحتفالات، وبث روح الطمأنينة والأمان خلال الإحتفالات.