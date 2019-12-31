البابا تواضروس: الله يعطى كل إنسان حسب قلبه

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يعطي كل إنسان حسب قلبه، مشيرا إلى أنه يجب التوبة إلى الله، لينصرك يوم شدتك، قائلا: "الكنيسة تعلمنا دائما التوبة ونقاء القلب، لا تدع أحد ينزع رجائك في الله".



وأضاف خلال عظته التي ألقاها في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قداس ليلة رأس السنة، أن يد الله ما زالت تعمل ويقف بجوار الإنسان، رغم أننا في عصر التطور والتكنولوجيا، فالله موجود كما تواجد مع الأباء والقديسين الذين سبقونا.



وأشار إلى أن السفر رقم 20 هو سفر الحكمة، في الإصحاح 20، يعني 2020، هو خزانة الحكمة، ويجب قراءة هذا الإصحاح كل يوم حسب ترتيبه على مدار الشهر، ويعلمنا كيف نتعلم بحكمة في الحياة سواء في المنزل أو العمل.



وعززت قوات الأمن بالإسكندرية من إجراءات تأمين الكاتدرائية، بالتعاون مع قوات الجيش، إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.



وتواجدت البوابات الإلكترونية من الخارج على بعد أمتار من البوابات الرئيسية للكنائس، للتأكد من هوية الشخصية للمترددين عليها، فضلًا عن غلق جميع الطرق المؤدية لها وسط انتشار أمني مكثف.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جميع الإشغالات والمخالفات الباعة الجائلين بجوار الكنائس، فضلًا عن رفع سيارات المتروكة منذ فترة من أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، تحسباَ لوجود أي أعمال عنف أو تخريب يفسد فرحة الأقباط بأعيادهم.