أهالى أسوان يحتفلون بليلة رأس السنة (صور)

وسط أجواء احتفالية، شهدتها عاصمة الشباب الإفريقى (أسوان) للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بمختلف الشوارع والميادين وسط مشاركة من أفواج الزائرين والسائحين الذين حرصوا على زيارة عروس الجنوب والمشتى العالمى للاحتفال بأعياد الكريمساس وليلة رأس السنة، فى ظل حالة الأمن والأمان والإستقرار للاستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس الجاف، وبهذه المناسبة.



وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أسمى التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد، كما قدم التهنئة أيضًا لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء وأيضاَ مختلف طوائف وفئات المجتمع الأسوانى، متمنيًا أن يكون 2020 عام خير ونماء وتنمية لتحقيق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء هذه المحافظة العريقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تلبى الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من بنية أساسية وخدمات وتشغيل للشباب.



وأشار محافظ أسوان، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب مساندة ودعم المجتمع الأسوانى للجهود الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد، والوقوف صفًا برفع مستوى الوعى والثقافة العامة لدى الجميع، وتحقيق المشاركة الإيجابية البناءة لتكون أسوان دائمًا فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.