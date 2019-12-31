بـ«بندانة ونضارة شمس».. أوكا يكشف يومياته مع أورتيجا

كشفا مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا كواليس تصوير مسلسل "يوميات أوكا وأورتيجا" قائلين إن المسلسل واقعي وليس تمثيلي.



وقال أورتيجا، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المسلسل بدأ تصويره من 2004، موضحًا أن العمل عبارة عن منتجة لفيديوهات التقطت لهما خلال حياتهما.



أضاف:"كل حاجة بتتصور وأنا بأنزل من البيت وأنا في العربية بنصور كل حاجة، بنصور خنافات بجد وهزار"، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المسلسل على اليوتيوب.



وعن سر ارتدائهما للنضارة الشمس في الحفلات، قال أوكا إنه لا يستحمل الإضاءة الشديدة، بينما قال أورتيجا أن السبب هو شعوره بالكسوف.