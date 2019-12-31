4 يناير.. افتتاح معرض «ألوان خطية» بـ«طلعت حرب الثقافي»

يفتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "ألوان خطية" للفنان الدكتور سامي بخيت، في تمام السادسة من مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.



ويأتي هذا المعرض مصحوبا برؤية وأبعاد جديدة للكتابات والخطوط العربية التي تتسم بالكثير من الجماليات ودورها المقدس في تدوين القرآن الكريم، يبرزها الفنان سامي بخيت.



ويضم المعرض حوالي 70 لوحة تتضمن آيات من القرآن الكريم متنوعة بين عناصر الخط العربي اليدوي وخطوط الكمبيوتر في إطار متناغم ومتآلف دون الإخلال بجماليات الخط العربي.



وأقام الفنان سامي بخيت الكثير من المعارض وحاصل على حوالي 30 جائزة في مختلف جوانب الفنون التشكيلية.