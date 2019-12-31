الغربية تحتفل بليلة رأس السنة الميلادية (صور)

احتفلت المتنزهات، والكافيهات، ومحلات الملابس، والمطاعم، والمحال التجارية، حتى الصيدليات داخل محافظة الغربية بليلة رأس السنة الميلادية، بتزيين واجهاتها والشوارع المحيطة بها بالأنوار وشجرة الميلاد والزينة الملونة، وكتابة بعض العبارات كـ"Happy New Year"، و"wellcom 2020"، وصور ومجسمات للثلوج وبابا نويل، ويحرص المارة على التقاط الصور معها.



وتقيم الكافيهات بمدن طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة، حفلات رأس السنة باستقدام نجوم الطرب وفرقهم الموسيقية، واستقبل كورنيش النيل في مدن زفتى وكفر الزيات ومن بعدهم سمنود الراغبين في قضاء ليلة رأس السنة داخل الكافيهات والأندية أو على الكورنيش بطريقة مباشرة.



ويظهر التلاحم الشعبي معتاد بين مسلمي مصر وأقباطها، حيث ينتظرون خروج الأخوة المسيحيين من الكنائس قاصدين كورنيش النيل للتنزه ليجدوا أشقائهم من المسلمين وقد سبقوهم التنزه، ويتبادل الجميع التهاني والتبريكات تارة بمناسبة العام الجديد وأخرى بمناسبة عيد القيامة المجيد.