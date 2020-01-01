17 صورة ترصد احتفال الكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية بـ2020

احتفلت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بالعام الميلادي الجديد وسط فرحة كبيرة من الأقباط، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء، قداس ليلة رأس السنة، في الكاتدرائية المرقسية.



وزينت الكنيسة جدرانها بأشجار الكريسماس، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، كما زينت الكنيسة لوحة شهدائها بشجرة كريسماس وبابا نويل، تخليدا لذكراهم، الذين تعرضوا للتفجير من قبل انتحاري بمحيط الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، يوم 9 أبريل 2017، ما أسفر عن سقوط نحو 17 شهيدًا- بينهم ضباط وقوات من الشرطة - وإصابة 41 آخرين، وجاء التفجير الإرهابي عقب ساعات من تفجير استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.



وسيقيم البابا قداسًا إلهيًا صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هيرمينا، ووكيل البطريركية بالإسكندرية والقس إبرام إيميل.



وعززت قوات الأمن بالإسكندرية من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الآن، بالتعاون مع قوات الجيش، إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.



وتواجدت البوابات الإلكترونية من الخارج على بعد أمتار من البوابات الرئيسية للكنائس، للتأكد من هوية الشخصية للمترددين عليها، فضلًا عن غلق جميع الطرق المؤدية لها وسط انتشار أمني مكثف.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جميع الإشغالات والمخالفات الباعة الجائلين بجوار الكنائس، فضلًا عن رفع سيارات المتروكة منذ فترة من أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، تحسباَ لوجود أي أعمال عنف أو تخريب يفسد فرحة الأقباط بأعيادهم.