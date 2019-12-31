شاهد.. الآلاف يحتفلون بشوارع أسيوط بمناسبة العام الجديد

يشارك الآلاف من أبناء محافظة أسيوط باحتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع ونوادي المحافظة وسط صيحات الفرح والسعادة وإطلاق الصافرات.



وشهدت المدينة توافد الآلاف من شباب القرى للاحتفال بشوارعها حاملين الصافرات والأقنعة وشجرة الكريسماس كنوع من أنواع الفرحة والبهجة.



وشهدت المحافظة تشديدات أمنية مشددة وسط تمركزات أمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتسيير الكولات الأمنية في محاولة لضبط أي محاولة للخروج عن القانون.



واستعدت المحافظة بفتح المتنزهات العامة أمام المواطنين للاحتفال بالعام الجديد.