إيهاب توفيق: كليب «تترجى فيا» حديث السوشيال ميديا حتى الآن

قال الفنان إيهاب توفيق، إن الفنان الذي كان يصور فيديو كليب كان مميزا، مشيرا إلى أن الكليبات القديمة كانت في وقتها أفضل شيء.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا، "ده اللي كان متاح في الوقت ده".



كما تحدث "توفيق"، عن أغنيتي "داني" و"تترجى فيا"، قائلا، إنه قام بتصوير كليب "داني" في عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الكليب في الأيام الحالية.



كما أشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن كليب "تترجي فيا"، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.



