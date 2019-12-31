السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أتمنى أن يسوده الاستقرار والسلام

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، الشعب المصرى والعالم أجمع بمناسبة العام الميلادي الجديد.



قال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير».

