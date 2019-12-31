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الثقافة

«الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الهمم».. مؤتمر بثقافة طور سيناء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:51 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام الضمراني
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عقد اليوم قصر ثقافة طور سيناء مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة" برئاسة الأستاذ الدكتور نصر الدين خضرى عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وأمانة الدكتور أحمد بدير رئيس نادى الأدب المركزى، حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم برامج وفعاليات نوعية لذوى القدرات الخاصة.

بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض لنتاج الورش الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة، أعقبه من مسرح القصر فعاليات الافتتاح بالسلام الوطنى تلاه ما تيسر من آيات القرآن الكريم، أعقبه تقديم عرض مسرحى بمشاركة مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعنوان "المولد" تأليف عاطف عبد الرحمن إخراج جمال مهران، يتناول العرض فى إطار درامى بعض الحقوق والقضايا لذوى القدرات الخاصة، أعقبه تقديم أمين المؤتمر الإنجازات والجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، تلاه الجلسات البحثية والتى أدارها الدكتور عبد النعيم عرفه أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر، وتناولت كيفية إعداد معلم التربية الخاصة فى ضوء معايير الجودة.

عقدت الجلسة البحثية الثانية التى أدارتها الدكتورة ياسمين عبد اللطيف والتى تناولت أهمية التدخل المبكر لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، بينما تناولت الجلسة الثالثة الإتجاهات المعاصرة حول دمج ذوى الاحتياجات الخاصة أدارها الدكتور أحمد عبد التواب كامل مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر واختتمت الفعاليات بتكريم بعض الرموز التى ساهمت في رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

بحضور الإعلامى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، ورحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطري، وهدى منسى مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، الدكتور رجب المحمدي أستاذ الأدب والبلاغة بكلية العلوم الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.

أقام بيت ثقافة أبوزنيمة بمدرسة بلال بن رباح الإبتدائية، ورشة فنية بعنوان " حوض سمك " بمشاركة مجموعة من تلاميذ المدرسة، لرسم لوحات فنية معبرة عن الحياة البحرية، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشئ.

عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "زوجات النبي" ألقاها الشيخ حسن منصور إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، تحدث خلالها عن سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، مؤكد أنهن مثلا صادقا على سلوك المرأة المسلمة الحافظة لبيتها وزوجها، كما تطرق لحياتهن وفضلهن ومكانتهن في الإسلام، مؤكدا أنه يجب على جميع النساء المسلمات أن يتخذن زوجات النبي قدوة لهن في جميع أمور حياتهن.

أعد بيت ثقافة أبورديس عرض سينمائي للأطفال من رواد الموقع بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

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