مفاجآت تنتظر الأبراج فى 2020.. هل برجك واحد منها؟

تنتظر الأبراج العديد من المفاجآت فى السنة الجديدة، فالبعض سيجد الحب الذى ينتظره منذ أعوام، والآخر سوف يحقق نجاحات متتالية فى مجال عمله، وفى ذلك توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعض المفاجأت التى ستحدث للأبراج فى 2020:-



برج الحمل

انتظر شهر يونيو حتى تزداد جاذبيتك وتشتعل بالطاقة العاطفية، فقط انتبه ولا تنجرف في الحب كي لا تحبط، حيث توجد العديد من المعاكسات فى برجك، وتحتاج إلى التروى فى اتخاذ القرارات المصيرية.



برج الثور

ستحقق العديد من النجاحات فى العمل، ولكنك هذا العام تحتاج إلى التجديد، وكسر الروتين، وأن تحسن التصرف والاختيار.



برج الجوزاء

تحصل على العديد من العروض، ولكنك تحتاج إلى دعم أقوى من العائلة والأصدقاء، وكذلك فأنت على موعد مع إطلاق المشاريع، والأفكار الجديدة.



برج السرطان

يوجد عدم استقرار نفسى فى السنة الجديدة، وهذا سوف يسبب العديد من المتاعب الجسدية، ولكن لديك روح المقاومة، وتستطيع مواجهة التحديات.



برج الأسد

يونيو سيجعلك تتجه نحو تحقيق أهدافك بقوة، ومنزل الحظ سوف يمنحك كل أدوات التقدم والنجاح.



برج العذراء

أربعة كواكب تدعمك صحيا، وستمنحك القوة والحيوية، التى لطالما بحثت عنهما طوال السنة الماضية، وتأتيك فرص غير متوقعة.



برج الميزان

أنت على موعد مع حب من النظرة الأولى، أو استعادة حب قديم، أو قرار بالزواج، وطوال العام حاول أن تقوي نفسك بالروحانيات التي تبعث بداخلك الطمأنينة، وقاوم التمادي في الانفعال والغضب.



برج العقرب

تقتحم العديد من المغامرات، وتدخل فى علاقات عابرة، ربما تؤدى بك فى نهاية المطاف إلى أمور لن ترضى عنها، فكن على حذر من ذلك.



برج القوس

تزداد فرص التقائك بشخص يجذبك، وهذا سوف يمنحك الطاقة، والنشاط طيلة أيام السنة.



برج الجدى

لا تكلف نفسك عناء البحث عن الحب أو الخوف منه أو مقاومته، الحب سيفرض نفسه عليك كأمر واقع، "المشتري" ببرجك هو ملاكك الحارس ويعدك بالسعادة التي تقلب حياتك رأسا على عقب.



برج الدلو

يمضي إيقاع حياتك بسرعة لكن قد يجعلك تصر على أفكار ليست بالضرورة صحيحة، نجاحك في ٢٠٢٠ يعتمد على حماية نفسك من الخداع، وعلى عمل توازن بين الحركة والتفكير، وبين المغامرة والحذر.



برج الحوت

لا تتردد أيضا في الالتحاق بدراسات خاصة من أجل تحقيق تطور في عملك أو إثراء سيرتك الذاتية، كما أن ثلاثة كواكب تساعدك على اتباع نظام صحي، غذاء صحي وفترات نوم كافية وسيجعلك ذلك أكثر قوة.