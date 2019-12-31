«قلدت أصوات البنات».. إيهاب توفيق يحكي مقالبه مع أصدقائه

قال الفنان إيهاب توفيق، إنه كان يقلد أصوات البنات في الصغر، موضحًا أنه كان يتصل بأصدقائه على أساس أنه بنت.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الاتصال كان يتم على التليفون الأرضي.



وأوضح أنه كان يعطي المواعيد لـ أصدقائه وينزلون ولا يجدون أحد، مشيرا إلى أنه تعرض لمقلب في بداياته الفنية، وذلك في حضور الفنان حميد الشاعري.



وأكد أن المقلب الذي نفذ فيه يعتبر الأقل بالنسبة لـ المقالب التي نفذت في غيره.

