تعزيزات أمنية بمحيط كنائس الدقهلية في رأس السنة

رفعت مديرية أمن الدقهلية حالة التأهب القصوى، ونشرت فرقا من المفرقعات بمحيط الكنائس والكافيهات والمتنزهات، مع استمرار إلغاء جميع الإجازات للضباط والأفراد.



وتضمنت الخطة الأمنية التي أشرف عليها اللواء فاضل عمار، تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع انتظار السيارات بها، وتم عمل ممرات لمرور الزائرين والمصلين لإحكام السيطرة حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات، ويقوم ضباط إدارة المفرقعات بفحص كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس للتأكد من صلاحيتها وإعداد خطة مرورات دورية لفحص كافة نطاقات دور العبادة المسيحية.



وأدى المسيحيون في الدقهلية صلاة قداس رأس السنة الميلادية، وزينت الكنائس احتفالا بعيد الميلاد المجيد.