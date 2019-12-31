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حوادث

مجاذيب خوفو.. 5 وقائع في 4 سنوات (فيديوجراف)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:34 م
كينسي ولانسكي
كينسي ولانسكي
إعداد: حسام التمساح
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أثارت عارضة الأزياء الأمريكية، كينسي ولانسكي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على «سوشيال ميديا» عبر نشرها مقطع فيديو يوثق لحظة تسلقها لأهرامات الجيزة.

واقعة عارضة الأزياء الأمريكية لم تكن الأولي، فهرم خوفو شهد أربعة وقائع آخرى خلال الأربع سنوات الأخيرة، تستعرضهم «الدستور» في سياق السطور الآتية:

- مايو 2019 تسلق شاب، هرم خوفو وألقى الحجارة على عناصر تأمين منطقة الأهرامات قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليه

- يناير 2017 تسلق طالب تركى هرم خوفو والتقط الصور التذكارية

- في 2016، تسلق شاب ألمانى يدعى أندريه سيسيلسكي هرم خوفو

- يونيو 2016 تسلق أحد الشباب المصريين هرم خوفو ونشر صور له أعلى قمة الهرم

الجدير بالذكر أن مصر أصدرت قانون رقم 117 لسنة 1983، وتم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 خاصة بالأهرامات تمنع بشكل تام تسلق الأهرامات، وتعتبرها مخالفة تستحق المساءلة القانونية سواء للمصريين أو الأجانب.

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