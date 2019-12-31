أقباط مطروح يلتقطون الصور التذكارية أمام مجسم المزود بكنيسة العذراء

حرص الأقباط بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، على التقاط الصور التذكارية مع القمص متي زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح أمام مجسم المزود.



ومجسم المزود عبارة عن مكان ميلاد المسيح والذي يحتوي على حظيرة حيوانات ونجمة المجوس، بالإضافة إلى الشخصيات التي حضرت ميلاد المسيح "يوسف النجار، السيدة العذراء، سالومي و3 أشخاص من المجوس" والهدايا التي تم تقديمها وهي"دهب، لبان، مر".



ونظمت كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، احتفالا بمناسبة قداس عيد الميلاد وسط فرحة الأطفال والأخوة الأقباط.



بدأت الاحتفالات بصلاة التبريك والألحان القبطية للاستعداد لاستقبال العام الجديد، ثم تقديم الترانيم من قبل براعم حضانة اجية مارية ثم عرض حصاد عام 2019 وتوزيع بعض الهدايا على البراعم.