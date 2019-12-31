أهالى الوادى الجديد يحتفلون بليلة رأس السنة فى الحدائق

يحتفل الآلاف من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد بعيد رأس السنة، في الحدائق العامة والخاصة والميادين والنوادي ومراكز الشباب، بالتصافح والمرح والرقص ابتهاجًا بالعام الجديد.



كما يحتفل أهالي مركز الداخلة بالذهاب إلي الساحة الشعبية، وحديقة نادي الداخلة الرياضي، وحديقة المستشفى، وحديقة على بابا، وحديقة أبو علي، احتفالًا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.



وتستعد كنائس الوادي الجديد، لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك على مستوى الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس.



وشهدت الكنائس توافد الأقباط لأداء الصلوات والقداسات التى يرأسها الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات.



وشهدت الكنائس والحدائق بالمحافظة إجراءات أمنية مشددة في الشوارع المؤدية لها والمحيطة بها، وذلك لضمان تأمين الكنائس وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الإحتفالات وأداء الصلوات.