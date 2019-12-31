الأنبا هدرا يترأس صلوات رأس السنة بـ«الملاك ميخائيل»

رأس الأنبا ميخائيل، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، مساء اليوم، صلوات احتفالات رأس السنة بكاتدرائية الملاك ميخائيل.



شارك في الصلوات كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، وتضمنت الاحتفالات عدة فقرات روحية من بينها عروض لكورال التراتيل القبطية وعرضا مسرحيا عن العام الجديد.