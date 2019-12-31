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خبير استراتيجي: تركيا في عزلة دولية قريبا (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:09 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرسالة من الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وصلت للأتراك من قبل إصدار البيان.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة لقناة "الغد" أن التيار الرئيسي في الدول العربية، يعارض إرسال قوات أمنية وعسكرية من جانب تركيا إلى ليبيا، ويعارض تفعيل بنود الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع: "على الجانب الآخر هناك محاولات سيجريها الأمين العام للجامعة العربية عبر اتصالات مكثفة لوضع تركيا في حالة من العزلة الدولية، خاصة مع سمة توترات صريحة معلنة بين واشنطن وأنقرة، وأنقرة وموسكو".

هل يمتلك العرب آليات للضغط على تركيا؟

وأوضح عز العرب، أن "هناك فجوة بين التصريحات السياسية والقدرات الفعلية على الأرض، لكن هناك مستوى آخر يرتبط بتحركات لأدوار دول عربية، على المستوى الفردي وليس الجماعي، خاصة التحرك المصري، على مستوى تعزيز القدرات العسكرية التسليحية، وترى مصر واحدة من الدول التي تضررت منذ سقوط نظام القذافي، وترى أن أحد المخططات الرئيسية للسياسة التركية هي إيذاء مصر بعد سقوط رهانها على جماعة الإخوان، فتركيا تبحث عن دعم الإخوان في أي مكان".

بيان الجامعة العربية

أكد مجلس الجامعة العربية عقب اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، رفضه أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، والالتزام بوحدة ليبيا ورفض التدخل العسكري والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة في ليبيا.

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